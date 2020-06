Terni, appalto pulizie: parte triennio siciliano

Ribasso del 25,96% con un’offerta – esclusi gli oneri per la sicurezza da interferenze e l’Iva – da 599.724 euro. Con questa cifra la Bsf srl di Caltanissetta si è aggiudicata la più che faticosa e lunga gara europea per il servizio triennale di pulizia degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali a Terni, conclusa dopo oltre un anno: c’è già stato il via libera per l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza.

A TERNI PER UN TRIENNIO TOCCA ALLA BSF CALTANISSETTA

MAGGIO 2019, 25 OFFERTE PER L’APPALTO

Le anomalie

Da ricordare che l’importo a base d’asta era di 814.050 euro e le prime tre classificate hanno superato la soglia di anomalia dell’offerta: oltre ai siciliani, la commissione ha proceduto a controlli ulteriori per la Servizi ambientali srl di Palermo (ribasso del 21,2%) e la Csg Facility Coop di Jesi (25,22%), rispettivamente 2° e 3° alle spalle della Bsf. A livello tecnico la migliore era stata la trentina Meranese servizi, giunta solo 5° a causa di un’offerta economica del 12,123% inferiore rispetto alla base. Per l’unica ternana in lizza, la Cosp, 6° piazza in graduatoria. Il finanziamento complessivo – c’è l’Iva di mezzo – impegnato dal Comune è invece di 736.604 euro. La scadenza dell’appalto è fissato al 24 maggio 2023.