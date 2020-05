Terni, appalto pulizie: c’è Bsf Caltanissetta

di S.F.

Ci è voluto un bel po’, un anno intero di fatto. Con tempi lunghi anche in fase di chiusura per le verifiche legate ai ribassi e ai vari scambi con le prime tre della graduatoria, ora è tutto pronto per far scattare il servizio: la Bsf s.r.l. di Caltanissetta è l’aggiudicataria dell’appalto triennale per le pulizie degli uffici, degli immobili e dei mercati coperti comunali di Terni. Terminata la lunga istruttoria.

I PUNTEGGI DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il passaggio

La determina a contrarre per la gara europea era stata firmata il 2 aprile 2019 dall’allora dirigente alle attività finanziarie Stefania Finocchio, mentre l’apertura delle buste amministrative è datata 31 maggio. Da allora dodici mesi per controllare a livello tecnico ed economico le offerte delle concorrenti: al rush finale sono arrivate la Bsf, la Servizi ambientali srl di Palermo e la Csg Facility di Jesi. A spuntarla è la società siciliana: 2° per punteggio tecnico e 1° per ribasso più elevato offerto (25,96%, 526.986 euro) rispetto al valore stimato complessivo di 814.050 euro. L’ultimo step riguarda la verifica antimafia, per il resto formalità di rito completate.

MAGGIO 2019, PRIMO STEP: 25 OFFERTE

Terni dopo Orvieto

Tra le parti c’è già stato uno scambio per capire quando dare avvio al servizio. Niente maggio: concordata una partenza entro – al massimo – l’8 giugno. Non è la prima volta che la ditta di Caltanissetta opererà in territorio umbro: di recente, nell’estate 2009, la Bsf si è aggiudicata la procedura negoziata per il servizio di pulizia degli uffici comunali, bagni pubblici e ulteriori locali utilzzata dall’amministrazione di Orvieto. La commissione che ha seguito l’iter da settembre ha coinvolto il dirigente Cataldo Renato Bernocco in qualità di presidente, Giulia Scosta e Angelo Baroni come esperti interni; ultime pratiche in mano al rup Sandro Mariani e al dirigente Claudio Carbone. ‘Faticaccia’ per tutti.