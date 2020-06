Pulizie Provincia Terni Appalto finisce al Tar

di S.F.

La ‘faticosa’ procedura con il Comune di Terni li ha visti vincitori e fino al 2023 si occuperanno delle pulizie degli immobili di palazzo Spada. Ma la Bsf di Caltanissetta non si è fermata qui: ha partecipato anche alla gara per l’affidamento triennale legata alla Provincia di Terni ma, in questo caso, l’esito è stato diverso con aggiudicazione alla società – sede in via Galvani – A.c.i.d.a. di Pellegrini Francesco & C. srl. Un ko che lasciato strascichi giudiziari con un ricorso al Tar Umbria. Al centro dell’attenzione, come spesso accade, c’è il ribasso.

Battaglia sull’appalto

Si tratta della gara per la pulizia e la sanificazione degli uffici centrali e periferici della Provincia: palazzo Bazzani, le sedi della polizia Locale di Orvieto e Amelia, i centri stradali di Terni, Fabro, San Venanzo, Montecchio, Avigliano Umbro e alcuni fabbricati di Ficulle, Ospedaletto e Colonnetta di Prodo. Il tutto per un importo stimato nel triennio di 223.500 euro, poco meno di 75.000 ad anno. Non spiccioli insomma. Aggiudicazione per l’offerta più vantaggiosa con ‘peso’ massimo di 70 punti per l’aspetto tecnico e 30 per quello economico. Dodici le società che hanno partecipato: A.c.i.d.a. al top, Bsf seconda. Ma non è finita qui.

Il ricorso

La società siciliana ha subito contestato l’atto della Provincia puntando in particolar modo sulla congruità dell’offerta post valutazione di tutti i criteri: a livello tecnico sono davanti a tutti, ma il 25% di ribasso offerto – contro il 13% Bsf – dalla ditta ternana ha cambiato le carte in tavola. Da qui la base del ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Non una rarità quando si parla di appalti e gare, anzi. Si inizia con il giudizio cautelare, poi si vedrà. Ed i tempi per la sottoscrizione del contratto si allungano. Gli avvocati coinvolti sono Umberto Ilardo per il gruppo di Caltanissetta e Fabrizio Garzuglia per l’A.c.i.d.a.. Niente costituzione in giudizio per palazzo Bazzani.