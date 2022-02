Incendio, nella mattinata di lunedì, in un’abitazione posta al piano terra di una palazzina di via Piana dei Greci, a Terni. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Terni con più squadre che hanno domato il rogo. Rilevanti i danni riportati dall’appartamento dove vive una donna anziana, soccorsa dagli operatori del 118 e comprensibilmente shoccata per l’accaduto.

