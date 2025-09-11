di Maria Luce Schillaci

Apre una nuova discoteca a Terni. Il nuovo locale si trova a Maratta, davanti al Tubificio, e nasce sulle ceneri del Plastik, l’ex sala da ballo che intorno al 2015 fece ballare molti ternani per un paio di anni, per poi chiudere i battenti. Ora un gruppo di giovani riuniti nella società Hypelab Srl hanno acquisito l’immobile con l’obiettivo di ridare vita a quella parte di città e a chi ama il sano divertimento.

Si tratta di Lorenzo e Alessandro Campagna, Manuel Puerio, Federico Vincenzi, Luca Montagnoli, Mattia Rota, Leonardo Luzi e Christian Carlini, tutti giovani ma già esperti del mondo della musica, dei locali e degli eventi: porta la loro firma il super evento realizzato lo scorso sabato 6 settembre in occasione del Terni Comics, un mega concerto che ha fatto ballare numerosi giovani sulle note di artisti di nota fama come Tony Boy, Artie 5 Ive e Melons, giunti appositamente a Terni per l’importante iniziativa promossa da Hypelab durante il festival dedicato al mondo dei fumetti.

La nuova discoteca aprirà entro il 2025 e si prepara a diventare un nuovo punto di riferimento per il popolo della notte, un nuovo locale che dunque va ad affiancarsi a simili realtà già presenti come l’Opificio, che da quest’anno si trasferisce nei locali dell’ex Fedora, e al Don Carlos di Borgo Rivo. Il nome della nuova discoteca è top secret: «Preferiamo non spoilerare troppo – spiega Lorenzo Campagna – possiamo però dire che ci saranno eventi per tutti. In particolare, i venerdì sera saranno dedicati a chi ha un’età più sulla trentina, con cene spettacolo e musica studiata per questo target di pubblico, una formula che a Terni manca ormai da qualche anno. Inoltre – aggiunge – così come abbiamo fatto per il Terni Comics, contiamo di portare i nostri eventi anche al di fuori del locale, targandoli con il nome di ‘Vault Arena’, un brand – assicura Lorenzo – che presto si farà vedere molto in giro. Porteremo fuori dalle mura del nostro locale dei veri e propri eventi di grande richiamo e spessore». L’attesa non sarà lunga, assicurano i giovani di Hypelab, e soprattutto non vana: il divertimento, dicono, sarà garantito.