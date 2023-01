Terni, area ex Gruber: via al recupero dell’ex casa del custode

di S.F.

Movimenti in arrivo in zona ex Gruber, in via del Lanificio a Terni. È in partenza uno degli interventi previsti nel Piano periferie, vale a dire il recupero dell’ex casa del custode: mercoledì è stata deposita la notifica di cantiere e nella prossima settimana scatterà l’allestimento. Un’operazione che, salvo slittamenti o problematiche, sarà conclusa in 150 giorni.

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’EX CASA DEL CUSTODE

Il recupero

L’aggiudicazione efficace e definitiva è stata firmata lo scorso 10 agosto: se ne occuperà la Società costruzioni Rescigno di Sperone (Avellino) per un importo contrattuale da 252 mila euro più Iva. Nei cinque mesi di lavoro previsti ci sarà l’adeguamento fisico/funzionale di strutture ed impianti «lasciando inalterate le caratteristiche storiche ed architettoniche dell’edificio, ma rendendo lo stesso più fruibile anche tramite la realizzazione di un nuovo corpo scala e l’inserimento di un ascensore per il superamento delle barriere architettoniche». C’è uno specifico piano di manutenzione. L’affidamento è avvenuto attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.