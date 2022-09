Terni, casa custode area ex Gruber: per il recupero l’appalto va ad Avellino

di S.F.

L’adeguamento fisico funzionale delle strutture e degli impianti con il mantenimento delle caratteristiche storiche ed architettoniche dell’edificio. Con realizzazione di un nuovo corpo scala e l’inserimento di un ascensore: in estrema sintesi è quanto prevede il progetto esecutivo per il recupero dell’ex casa del custode nell’area Gruber, a Terni. Ora c’è il via libera per l’appalto da quasi 300 mila euro: aggiudicazione efficace e definitiva a favore di una società campana, la So.Co.Re srl di Sperone, in provincia di Avellino.

Prezzo più basso

L’intervento rientra nell’ambito del noto Piano periferie, approvato dalla giunta comunale in prima istanza il 25 agosto del 2016 – all’epoca con Leopoldo Di Girolamo sindaco – e poi fatto proprio dall’esecutivo Latini tre anni dopo, il 4 luglio 2019. La gara si è svolta attraverso una procedua negoziata con invito di almeno cinque operatori economici: solo in tre hanno risposto, vale a dire l’Impresa Ettore Palmucci di Roma, la Italsud 79 srl di Quarto (Napoli) e la So.Co.Re srl di Sperone. Il responsabile del procedimento è l’architetto Carlo Fioretti.

Il ribasso

A spuntarla è stata la società della provincia di Avellino grazie ad un ribasso sull’importo base del 23,56%: aggiudicazione provvisoria, controlli dei requisiti – leggasi casellario giudiziale dei soggetti coinvolti, anagrafe delle sanzioni amministrative, visura presso il casellario delle imprese, check sull’inesistenza di violazioni e comunicazione antimafia – e via libera definitivo per complessivi 277 mila euro. Pratica chiusa? Quasi. Ora ci sarà la stipula del contratto e la consegna dei lavori che dovrebbero proseguire per sei mesi. Resta tuttavia l’incertezza per il caro materiali e l’adeguamento dei prezzi. Un problema generale.