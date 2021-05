Terni, via del Mulino: focus manutenzione e videosorveglianza

Interventi di manutenzione, l’apposizione di cartelli per la regolamentazione relativa alla fruibilità oraria, l’installazione della videosorveglianza, la programmazione per preservare i giochi presenti nell’area da atti di vandalismo e la verifica delle distanze minime rispetto alle abitazioni. A chiedere deludicazioni su queste tematiche è il capogruppo del Pd, Francesco Filipponi: il mirino è sulla zona verde di via del Mulino, a Gabelletta.

L’input

L’esponente Dem ricorda che sono state inviate all’amministrazione «da parte dei fruitori diverse segnalazioni inerenti la necessità di manutenzione». Inoltre occorre la regolamentazione per l’utilizzo del parco e «prevedere delle modalità utili a preservare quanto presente dal vandalismo. Anche a seguito – ricorda – di due interrogazioni presentate dal sottoscritto in consiglio comunale, al quale hanno fatto seguito due delibere, negli anni 2016 e 2019, occorre la verifica rispetto alla possibilità di installare videosorveglianza, e cartelli utili a segnalare la fascia oraria durante la quale è possibile l’uso del parco», si legge nell’interrogazione rivolta in particolar modo al sindaco Leonardo Latini e all’assessore Benedetta Salvati.