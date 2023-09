Terni: arrestato con 20 chili di droga fra hashish e marijuana. Concessi i domiciliari

Arresti domiciliari in luogo della custodia in carcere: questa la misura decisa dal gip di Terni Chiara Mastracchio nei confronti del 31enne ternano arrestato nei giorni scorsi dai finanzieri del Gruppo di Terni. Il giovane, presso la sua abitazione di via Campriani, era stato trovato in possesso di circa 20 chili di droga fra hashish e marijuana. La decisione ha fatto seguito all’udienza di convalida che si è tenuta venerdì in tribunale, a Terni. Il 31enne è difeso dall’avvocato Claudio Biscetti del foro di Terni.

