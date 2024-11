Terni, Arvedi-Ast: richiesta di modifica sostanziale dell’Aia per la nuova linea

di S.F.

Arvedi-Ast, novità in arrivo in viale Brin. Del tema se ne era già parlato in passato e ora c’è un nuovo passaggio: la società si è fatta avanti con la Regione per una richiesta di modifica sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale del 12 dicembre 2019.

FEBBRAIO 2024, INIZIA LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA LINEA IN AREA PIX

OTTOBRE 2023, LA LINEA LAF8 DA 59.245 MQ: I DETTAGLI

L’argomento è noto e riguarda la nuova linea di trattamento e decapaggio denominata Laf8, la cui costruzione – l’area interessata sfiora i 60 mila metri quadrati, reparto Pix1 – è iniziata lo scorso febbraio. Conclusione in arrivo a stretto giro e ora parte la richiesta di modifica Aia alla Regione. Tra gli obiettivi della realizzazione c’è il miglioramento delle prestazioni, il poter processare il coil black prodotto dall’acciaieria e aumentare «il numero dei clienti finali e dell’acciaio venduto senza fermi magazzino e diseconomie produttive». Vedremo.