Terni, Arvedi-Ast: via alla costruzione della nuova linea Laf8. Quasi un anno di lavoro

Trecento giorni di lavoro e conclusione prevista tra fine 2024 e inizio 2025. C’è la notifica preliminare di cantiere per la nuova linea Laf8 nel reparto Pix1 Ast, a Terni: è stata depositata martedì. L’avvio arriva dopo il via libera della Regione dei mesi scorsi per ciò che concerne la verifica di assoggettabilità a Via, la Valutazione di impatto ambientale. Nei documenti di progettazione è stato specificato che si tratta di una «linea di trattamento e decapaggio, analoga a quelle esistenti. Occuperà complessivamente un’area di circa 59.245 metri quadrati e sarà ubicata nel settore ovest dell’azienda nel fabbricato area Px1, all’interno del quale sono già presenti le linee Laf4, Lac2, Ba2». Tra gli obiettivi ci sono il miglioramento delle prestazioni, il poter processare il coil black prodotto dall’acciaieria e aumentare «il numero dei clienti finali e dell’acciaio venduto senza fermi magazzino e diseconomie produttive». Si inizia. Nel contempo in giornata Ast è andata ko al Tar Lazio (sezione V Ter, il ricorso è del 2016) contro Gestore dei servizi energetici Spa (Gse), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (Enea) e l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico: la complessa partita nasce dalla proposta ed il progetto di misura relativo all’efficienza energetica della linea di distribuzione di vapore a servizio dello stabilimento siderurgico, finalizzato ad acquisire i ‘certificati bianchi’. Dal 2014 si è giunti alla sentenza odierna.