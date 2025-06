di S.F.

Global service per verde/decoro e ristorazione scolastica sono già agli atti, ora a Terni si aggiunge un terzo filone al Tar Umbria. Un’altra procedura di grande rilievo finisce sul tavolo dei magistrati amministrativi: mercoledì è stato depositato un ricorso riguardante il project financing per il servizio di pubblica illuminazione.

C’è infatti chi ha impugnato la deliberazione del consiglio che ha individuato la modalità di organizzazione del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di proprietà comunale. Il project financing appunto. Non solo. Nel mirino c’è anche la determina dirigenziale con la quale è stato approvato l’avviso per la sollecitazione di proposte ad iniziativa privata, step propedeutico per poi giungere all’affidamento. Da quanto risulta il ricorso sarebbe stato proposto da Asm: umbriaOn ha chiesto una conferma ufficiale alla società che, tuttavia, al momento non è arrivata. Chi invece dice che è così è il sindaco Stefano Bandecchi, contattato per la stessa ragione.

Da ricordare che in ballo c’è una discreta partita. L’affidamento è per dodici anni e il valore stimato della concessione è di 32,5 milioni di euro, con previsione di implementazione pari a circa il 10% dei punti luce (2.000 sul totale). Il contratto di servizio tra Comune e Asm risale al dicembre del 2003, con durata originaria fino al 31 dicembre del 2050: è qui che è intervenuta nel 2022 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato in seguito all’operazione di aggregazione societaria/industriale con Acea. I fatti dell’ultimo triennio sono più che noti e ora si giunge a questo punto. Oltre ad Asm sono interessate dalla vicenda anche Engie ed Enerstreet.