Terni, Acea-Asm: closing perfezionato, c’è il nuovo CdA

Il signing è stato chiuso due mesi fa in seguito al via libera – con polemiche andate avanti per oltre un anno – del consiglio comunale ed ora è tempo di closing. Nuovo step per la maxi operazione industriale legata al nuovo partner di Asm, vale a dire Acea: lo rende noto la stessa multiutility romana con sede in piazzale Ostiense. Da ricordare che sono coinvolte per varie ragioni Acea Ambiente srl, Technologies of Water SpA, Acea Molise srl, Ferrocart srl, Umbriadue scarl e Newco Orvieto. Il presidente del CdA è Mirko Menecali, l’amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio ed i consiglieri risultano essere Franco Diomedi, Natalia Bartomeoli (già attivi in Asm), Fabio Paris e Giovanni Papaleo, quest’ultimi due provenienti dal mondo dirigenziale Acea. Non c’è Stefano Tirinzi.

28 SETTEMBRE 2022: IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA L’OPERAZIONE

LA PROPOSTA PER L’ACCETTAZIONE: DETTAGLI E CONSEGUENZE

LA MAXI OPERAZIONE INDUSTRIALE: PER ACEA FINO AL 49% DELLE AZIONI

LA BOZZA DEL NUOVO STATUTO SOCIETARIO – DOCUMENTO

7 MAGGIO 2021, ASM LANCIA L’AVVISO PER IL NUOVO PARTNER

«Multiutility dell’Umbria»

In sostanza è stato perfezionato il closing della prima tranche dell’operazione di aggregazione societaria: «L’operazione – spiegano da Roma – ha un’importante valenza strategica ed è finalizzata alla creazione di una multiutility integrata attiva in Umbria nei settori della distribuzione e vendita di elettricità e gas, della gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato L’ingresso di Acea nel capitale sociale di Asm Terni è strutturato in due fasi distinte ma correlate tra loro. Si evidenzia che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha deliberato di non procedere all’avvio dell’istruttoria sull’operazione, in quanto questa non dà luogo a costituzione o rafforzamento di posizione dominante e che la Corte dei Conti Umbria si è pronunciata in senso non ostativo all’operazione». Nuova vita iniziata. Vedremo le conseguenze, già più volte esposte nell’ultimo anno e mezzo.