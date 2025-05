La ConfapiD di Terni presieduta da Orietta Tribolati, in sinergia con Confapi Terni guidata dal presidente Michele Marinelli e la consigliera di parità della Provincia di Terni Vittorina Sbaraglini, ha promosso la seconda edizione del premio ‘Donna & Impresa Terni’, «iniziativa finalizzata – spiega ConfapiD – a riconoscere e valorizzare l’impegno delle realtà imprenditoriali del territorio nella promozione della parità di genere, dell’inclusione e della cultura all’interno dei contesti lavorativi».

Quest’anno hanno aderito al bando Designer Destinations , Certat, Il Tempio del Benessere , Interamna Acciaio, Le Cose di Marò, Immobiliare Vincioni, Progetto SPES, «confermando l’attenzione crescente delle imprese ternane verso i temi dell’uguaglianza, della sostenibilità e del lavoro inclusivo». Il comitato di giuria ha decretato la vittoria, per l’edizione 2025, di: Interamna Acciaio guidata da Valentina Vittori, Progetto Spes di Anna Maria Longhi, Immobiliare Vincioni di Sergio Vincioni.

«Tre aziende che, con approcci distinti ma convergenti – afferma ConfapiD Terni – si sono contraddistinte per aver sviluppato e realizzato progetti ad alto impatto sociale e culturale, ispirandosi ai valori di equità, collaborazione e innovazione». È stata inoltre conferita una menzione speciale all’impresa ‘Le Cose di Marò’ per la sua presenza decennale e il costante radicamento nel tessuto economico e sociale del territorio. Alle aziende non risultate vincitrici è stato consegnato un omaggio simbolico, realizzato dagli studenti dell’Ipsia ‘Pertini’ di Terni, quale riconoscimento per la partecipazione e l’impegno dimostrato nel promuovere i valori del premio.