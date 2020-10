Terni, assolto per la rapina al transessuale

L’accusa non era delle più lievi: quella di aver rapinato – nell’aprile del 2018 – un transessuale di nazionalità colombiana, puntandogli una pistola alla testa e sottraendogli 800 euro in contanti. Per questo un 55enne ternano, incensurato, era stato indagato dalla procura di Spoleto, a seguito di indagini condotte dai carabinieri, per fatti avvenuti in un comune del perugino. La denuncia del transessuale ha fatto scattare il procedimento giunto all’attenzione del gip di Spoleto, Federica Fortunati, che martedì ha assolto il ternano dall’accusa infamante ‘per non aver commesso il fatto’. Quest’ultimo era difeso dagli avvocati Stefano Colalelli e Chiara Bassanelli.

