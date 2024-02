Terni: Ast assume 20 lavoratori ex Tct. Il plauso dei sindacati

Un primo step che – sottolineano i sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl – condurrà in un secondo momento all’assorbimento di tutti i lavoratori in cassa integrazione straordinaria per cessazione dell’attività. È quello rappresentato dall’assunzione, entro il mese di marzo, di circa 20 lavoratori della Tct, l’azienda ternana le cui attività erano collegate a quelle del Tubificio, da mesi interessata da una vertenza dopo che la proprietà ha deciso di chiudere i battenti. La comunicazione è arrivata mercoledì alle segreterie sindacali dei metalmeccanici ternani, da parte della direzione del personale di Ast Arvedi. «Gli impegni che la proprietà ha assicurato da diversi mesi sia con il presidente del gruppo Giovanni Arvedi, sia del vice presidente Mario Arvedi Caldonazzo – affermano le sigle -, fino all’impegno del management locale con l’amministratore delegato Dimitri Menecali e il direttore del personale Giovanni Scordo, oggi si concretizzano e manifestano un’affidabilità e solidità delle relazioni industriali che in questi mesi si sono costruite». Secondo Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl, «dare una risposta ai lavoratori ex Tct, dopo una lunga diatriba commerciale tra imprese, significa di fatto togliere gli stessi da una situazione di difficoltà, dando loro una nuova occupazione che, come organizzazioni sindacali, abbiamo sempre richiesto. L’atto che oggi compie Acciai Speciali Terni è ancora più apprezzato in quanto non vi era nessun obbligo contrattuale o di legge».

Condividi questo articolo su