Tct Terni, ‘cassa’ per cessazione attività: ok fino a tutto il 2023

Un esame congiunto per il riconoscimento della cassa integrazione straordinaria per cessazione attività. Si è svolto martedì in merito alla situazione della Tct Terni da parte delle segreterie territoriali e delle Rsu: «Alla presenza dell’azienda e della Regione Umbria, il ministero del lavoro – viene sottolineato – ha confermato la sussistenza dell’ammortizzatore a partire dall’11 maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023, come da sempre richiesto dalle organizzazioni sindacali. Ulteriore proroghe saranno riconosciute eventualmente con l’approvazione della prossima legge finanziaria 2024». I tempi per l’erogazione delle spettanze vengono confermati indicativamente in due mesi considerando agosto mese lavorativo. Nuovo appuntamento fissato per il 4 luglio 2023 alle 9.30: sarà utile per definire l’avvio delle politiche attive finalizzate alla ricollocazione dei lavoratori. «Subito dopo faremo richiesta all’assessore dello sviluppo economico Fioroni per la riapertura del tavolo politico».

Condividi questo articolo su