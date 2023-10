Terni, Ast: magazzino coil per il laminatoio Zmill 11, via alla conferenza di servizi

di S.F.

Non solo l’avvio del procedimento di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale – palla in mano alla Regione – per la linea Laf8 in casa Acciai Speciali Terni. C’è anche un altro iter scattato che riguarda l’Ast seppur, in questo caso, gestito dal Comune: il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini ha reso nota l’indizione della conferenza di servizi decisoria per la «realizzazione nuovo capannone» ad uso magazzino coil. Tutto legato al nuovo impianto di laminazione Zmill 11 nel reparto Pix2. Lo scorso marzo sul tema c’era stato il via libera della Regione alla modifica non sostanziale dell’Autorizzazione integrata ambientale.