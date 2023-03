Terni, Ast: nuovo laminatoio e deposito coil, approvato aggiornamento Aia

di S.F.

L’installazione di un nuovo impianto di laminazione Zmill 11 nel reparto Pix2 – con tanto di relativo punto di emissione -, la realizzazione di un nuovo deposito coil e l’incremento del riutilizzo dei reflui provenienti dal reparto Pix2 verso il reparto Lac. Sono le novità che hanno portato alla comunicazione di modifica non sostanziale dell’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale, da parte di Acciai Speciali Terni: c’è il via libera della Regione. Anche per un ulteriore aspetto.

Il laminatoio

L’input di Arvedi Ast è partito formalmente lo scorso 9 gennaio con comunicazione di modifica non sostanziale dell’Aia per le motivazioni sopra esposte. Dopodiché c’è stata la conferenza di servizi in forma semplificata per chiedere i pareri tecnici di Arpa Umbria e Comune: la prima ha dato l’ok, da palazzo Spada invece – almeno è ciò che si evince dalla determina dirigenziale firmata oggi da Andrea Monsignori – non c’è stato alcun feedback. In ogni caso c’è stata l’approvazione con contestuale aggiornamento dell’Aia e relative prescrizioni. L’atto è anche nelle mani della Usl Umbria 2. «Il laminatoio Z/Mill11 è oggi installato c/o uno stabilimento situato in Bahrein e sarà successivamente trasferito c/o lo stabilimento di Terni», ha ricordato Ast nella relazione tecnica. «La capacità produttiva teorica è pari a 160.000 tonnellate/anno di nastri in acciaio inossidabile laminati a freddo. Il camino sarà dotato di ballatoio e prese di campionamento conformi ai requisiti previsti dalla norma UNI EN 15259.». Si parla di un’altezza emissione di ventidue metri e periodicità di funzionamento da 24 ore per 340 giorni.

L’impianto mobile di taglio

Ulteriore aggiornamento dell’Aia anche per l’attivazione di un nuovo punto di emissione relativa alla macchina di aspirazione mobile Ima, «utilizzata per la captazione e l’abbattimento delle emissioni in atmosfera provenienti dall’attività di taglio ossi-metanico presso il vecchio parco rottami». In particolar modo riguarda il rottame sottoprodotto, la riparazione paiole ed il rottame rifiuto che «necessita di taglio a caldo a causa delle caratteristiche del pezzo da tagliare». In questo caso nel documento la Regione va di riepilogo della campagna di prova per il taglio andata in atto nel secondo semestre 2022.