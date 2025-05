di S.F.

Ulteriore novità in casa Acciai Speciali Terni provenienti da Perugia. C’è il via libera della Regione al riesame parziale dell’Aia, l’Autorizzazione integrata ambientale: di mezzo ci sono le cosiddette Bat, le Best available techniques.

Vale a dire le migliori tecniche disponibili per – in primis – abbattere l’inquinamento. La conferenza di servizi in tal senso c’è stata lo scorso mercoledì e ora c’è la valutazione favorevole della Regione sull’istanza di Ast: riguarda il riesame parziale dell’Aia per l’adeguamento alle Bat per i reparti Pix1 e Pix2 del complesso siderurgico. Della questione se ne è occupato il servizio sostenibilità, valutazioni ed autorizzazioni ambientali con l’ingegnere Michela Dipinto responsabile del procedimento.