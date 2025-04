di S.F.

Non è sfuggito il cartello di cantiere posizionato all’esterno del locale in via dell’Ospedale 54, proprio di fronte al cantiere del teatro Verdi. Ce ne eravamo occupati nel 2023 perché i quasi 400 metri quadrati erano finiti all’asta per oltre 200 mila euro: novità in arrivo da queste parti.

L’ASTA PER IL LOCALE

In ballo c’era un locale commerciale da 377 metri quadrati a causa di un’esecuzione immobiliare. Con importo minimo per l’acquisizione fissato a quota 233 mila euro. Bene, chi lo ha preso? La risposta si trova nel cartello di cantiere posizionato all’esterno dell’immobile dove, da fine marzo, è in corso il restyling: si tratta della AppKeep srl con sede legale a Milano ed una unità locale anche a Terni, in piazza Europa.

Ora è in sviluppo la sistemazione del locale in via dell’Ospedale per farla diventare la nuova sede sul territorio. Chi c’è dietro? Anche in questo caso lo si può intuire dal cartello di cantiere: l’architetto David Montagna Baldelli, il Ceo/titolare della società. Il direttore dei lavori è invece Marco Cinaglia. Combo ternana in azione.