Commercio a Terni, altro locale all’asta: in ballo oltre 370 mq a ridosso del Verdi

Terni, il commercio in centro e le aste, nuova puntata. Nel portale delle vendite pubbliche è apparsa una nuova procedura legata ad un’area a ridosso del teatro Verdi, in via dell’Ospedale 54: riguarda un’esecuzione immobiliae – post legge 80 – di un locale commerciale da 377 metri quadrati di superficie, compresa una piccola corte esclusiva da oltre 50 mq.

L’iter

Si tratta di un ampio spazio al piano terra di una palazzina a pochi metri dal cantiere del teatro e della questione se ne occupa la dottoressa Roberta Rutili, custode giudiziaria e delegata alla vendita. In ballo c’è un locale composto da sei vani e tre servizi igienici. Il prezzo base è fissato a quota 311.700 euro, quello minimo poco sopra i 233 mila euro e l’asta si terrà il 20 dicembre in strada di Collescipoli. Negli ultimi tempi sono diversi gli immobili commerciali in città finiti all’asta per varie ragioni.