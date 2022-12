Terni, aste in aumento: in vendita immobile commerciale anche in viale Brin

di S.F.

Aste in aumento e numerosi immobili commerciali in vendita a Terni. Non che prima fossero pochi – senza considerare i capannoni nelle aree periferiche – ma, negli ultimi mesi, si è notato un incremento: tra gli ultimi edifici rientrati in questo ‘giro’ ce n’è uno lungo viale Brin, non distante dal Polo di mantenimento armi leggere.

IN VIALE BRIN IL TAR BLOCCA DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE PALAZZINA

Sì tratta di un locale da oltre 102 metri quadrati calpestabili per attività commerciale al civico 145, posizionato all’interno – la perizia è a firma dell’ingegnere Francesco Angelici – di una palazzina che risulta costruita prima del 1940 «presumibilmente dalla Terni Società per l’industria e l’elettricità» con struttura portante in muratura. Si sviluppa al piano terra ed in quello interrato: il prezzo base d’asta è fissata in 54 mila euro, mentre l’offerta minima è di 40.500 euro.

Concordato preventivo

Tutto nasce da un concordato preventivo e nel corso del tempo la destinazione è stata variata da laboratorio per maglieria a negozio ed uffici. Angelici ha ricevuto l’incarico dal commissario liquidatore della società coinvolta, vale a dire Francesco Angeli. Si tratta del secondo tentativo dopo quello andato a vuoto negli ultimi giorni.