Terni: auto contro bici a ponte Allende: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì lungo viale Prati, nei pressi di ponte Allende in direzione centro, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura – una Ford S-Max – condotta da un cittadino straniero di 50 anni ed una bicicletta con in sella un 64enne, anche lui straniero. Quest’ultimo, finito a terra, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

