Incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di martedì all’incrocio fra via Mola di Bernardo e via Staderini, a Terni. Un uomo al volante di un’autovettura Saab ha perso il controllo del mezzo, finendo sull’isola spartitraffico e quindi contro un cartello della segnaletica stradale. Sul posto si sono portati i carabinieri per i rilievi del caso e gli operatori di Area Sicura per il ripristino della viabilità. L’automobilista è rimasto illeso.

