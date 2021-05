Terni, auto contro moto in via Tito Oro Nobili: ferito centauro

Incidente stradale in viale Tito Oro Nobili nel primo pomeriggio di giovedì, a Terni. L’impatto è stato fra un’autovettura – una Fiat 500 – condotta da un anziano ed una motocicletta Honda con in sella un uomo di mezza età. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118 e – sempre cosciente – condotto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, l’autovettura procedeva lungo viale Tito Oro Nobili direzione via Borsi quando, all’altezza del distributore di benzina, ha svoltato a sinistra per imboccare via Meucci/piazza Enrico Fermi. La moto proveniva dall’altro senso di marcia e l’impatto è stato inevitabile. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti.

