Terni, auto contro scooter in via Turati: ferito un giovane

È finito in ospedale un giovane – A.N. le sue iniziali – che domenica pomeriggio in sella al suo scooter, all’incrocio tra via Turati e via Di Vittorio, si è scontrato con una Smart condotta da un medico.

La dinamica

Secondo una prima sommaria ricostruzione il problema sarebbe nato da un passaggio con il semaforo rosso. Il giovane, cosciente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato insieme ai colleghi della polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 circa.