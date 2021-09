Terni, auto d’epoca in piazza per la giornata nazionale – Foto

In occasione della ‘Giornata nazionale del veicolo d’epoca’ indetta dall’ASI per domenica 26 settembre, la ‘Borzacchini Historic Terni’ – club federato ASI – ha organizzato in piazza Europa una mostra statica delle vetture più rappresentative di proprietà dei soci. Le auto esposte sono alcune delle più importanti produzioni delle industrie automobilistiche italiane: presenti modelli di Alfa Romeo, Fiat e Lancia. Dagli organizzatori giunge un ringraziamento al Comune di Terni per la fattiva collaborazione e disponibilità allo svolgimento dell’evento. (foto Alberto Mirimao)

Condividi questo articolo su