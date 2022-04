Fortunatamente nessuna persona è rimasta nell’incidente che si è verificato domenica pomeriggio all’incrocio tra via San Valentino e via Antonelli a Terni. Una Fiat Punto, che proveniva da via San Valentino, si è ribaltata dopo l’impatto con una Opel Meriva che proveniva da via Antonelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale per chiudere la strada in attesa di liberarla dal mezzo, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

