Terni, Azione: Michele Pennoni segretario provinciale

Laureato, 46 anni e dipendente dell’università degli studi di Perugia presso la sede centrale del polo scientifico di Pentima. L’identikit è di Michele Pennoni: sabato mattina è stato eletto nuovo segretario provinciale di Azione per la provincia di Terni. «Ringrazio gli iscritti di Azione – il suo commento – per la fiducia che mi hanno accordato. Sono onorato di essere stato eletto segretario provinciale e mi impegno a lavorare con tutte le mie forze per rappresentare al meglio i nostri valori e le nostre idee. Il nostro obiettivo è quello di costruire una provincia più inclusiva, sostenibile e competitiva. Per questo, proporremo misure mirate a rafforzare i servizi pubblici, promuovere la cultura, lo sviluppo economico e sociale nell’ambito di un rapporto sostenibile con l’ambiente. Tutto questo lo faremo anche con la lente puntata alle scadenze elettorali del prossimo anno che interesseranno molti comuni della nostra provincia e nelle quali puntiamo ad essere presenti e determinanti. Sono certo che, insieme, potremo raggiungere questi obiettivi e costruire un futuro migliore per tutti».

