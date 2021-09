Terni, bambina di 9 anni investita in via Eugenio Chiesa

Incidente stradale nella prima serata di martedì in via Eugenio Chiesa, a Terni, dove una bambina di 9 anni che stava attraversando la strada è stata investita da un’autovettura condotta da una donna di 78 anni. La piccola è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti: nell’impatto non avrebbe fortunatamente riportato conseguenze significative. Sul posto sono intervenuti in prima battuta gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi i colleghi della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

