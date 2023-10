Terni, Bandecchi vs Provincia al Tar: fissata la camera di consiglio

di S.F.

Martedì 24 ottobre. È stata subito fissata la camera di consiglio al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria per il primo step sul ricorso presentato da Stefano Bandecchi contro la Provincia: tra dieci giorni è dunque previsto l’esito dell’istanza cautelare, dopodiché il giudizio di merito ci sarà nei mesi successivi. Quando tuttavia si andrà a votare – tra dicembre e febbraio 2024 – per palazzo Bazzani. A quel punto il quadro sarà ben diverso rispetto all’attuale. Il casus belli è la delibera del consiglio provinciale dell’8 giugno in merito alla surrogazione dei consiglieri provinciali e la convalida dei nuovi.