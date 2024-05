Appuntamento di rilievo in arrivo all’anfiteatro romano di Terni nell’ambito di Baravai Music. Il 14 giugno saranno protagonisti nel main stage Albi, Checco, Carota, Checco e Lodo: si tratta del collettivo bolognese ‘Lo Stato Sociale’, noto di recente soprattutto per aver partecipato nel 2018 al 68° Festival di Sanremo con ‘Una vita in vacanza’, classificatosi al secondo posto generale. L’evento è gratuito fino al raggiungimento della capienza massima.

