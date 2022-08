Terni, beach volley: Dalila Villano diventa arbitro internazionale

La ternana Dalila Villano, 30 anni e noto arbitro italiano di beach volley, ha passato con pieno merito il ‘corso di aspiranti arbitri internazionali’ andato in scena da lunedì 22 a domenica 28 agosto a Baden (Austria). In merito di questo importante attestato, il fischietto azzurro è stato poi designato come primo arbitro durante la finale del torneo ‘Future’ del Beach Pro Tour 2022 svoltosi sabato 27 agosto proprio a Baden e che ha visto la vittoria per 2-1 (18-21, 22-20, 20-18) delle ucraine Iryna e Inna Machno contro le cinesi Zeng/Wang. Per il fischietto ternano, impegnato anche nell’indoor in serie B, un risultato di assoluto prestigio che rappresenta al tempo stesso un traguardo e un nuovo punto di partenza verso ulteriori soddisfazioni sportive.

