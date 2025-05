Tre mamme di Terni ed una passione in comune, quella per il bodybuilding. Tutte capaci di ottenere il titolo italiano nelle rispettive federazioni: festa per Michela Capasso, Chiara Perotti e Lucie Koumarova.

Si sono imposte rispettivamente nelle federazioni Pca (Physical culture association), Ainbb (Natural bodybuilding) e Wabba. La Perotti ha vinto il titolo nella categoria bikini tall e bikini over 40, la Capasso tra le bikini mom e bikini +163, e a chiudere il cerchio, la Koumarova ha trionfato nella categoria shape over 40. Inoltre per loro sono arrivati anche altri podi. «Quando i grandi si uniscono non può uscire fuori che eccellenza», commenta quest’ultima in merito alla collaborazione con Andrea Rossi della Fitland.