Terni, boe bluetooth per il monitoraggio mobilità: gara deserta, sale valore appalto

Il primo tentativo è andato a vuoto e ora il Comune di Terni – c’è da rendicontare il tutto entro l’estate 2023 nell’ambito di Agenda Urbana – è giocoforza costretto a rimodulare il tutto. Evidentemente qualcosa non è andato granché bene, come d’altronde ammette la stessa amministrazione: palazzo Spada ha dato il via libera all’aggiornamento del quadro economico per la posa in opera delle ‘boe’ bluetooth nell’ambito del monitoraggio e della gestione della mobilità cittadina. Si sale a quota 170 mila euro.

Da 50 a 70

Aggiornato anche il progetto esecutivo – lo step originario è del 21 settembre – nonostante la procedura dello scorso autunno. Motivo? La richiesta di offerta lanciata a novembre è andata deserta. Dunque tutto fermo. «Le motivazioni dell’assenza di partecipazione alla gara degli operatori potrebbero addebitarsi all’importo a base di gara troppo basso per la fornitura e posa in opera di 50 ‘boe’ bluetooth’», spiegano gli uffici. Bene, come si risolve? Alzando l’importo dell’appalto anche grazie alla delibera dell’esecutivo Tesei riguardante il prezzario regionale: ora si arriva a 170 mila euro e le ‘boe’ salgono a 70 al costo di 1.500 euro l’una. I lavori – c’è fretta – dovranno iniziare entro dieci giorni dalla data di consegna e ultimati in tre mesi. Il responsabile unico del procedimento è l’architetto Walter Giammari: «Nel sopralluogo verrà determinato il numero delle boe necessarie per monitorare l’area interessata (fermo restando il numero totale che resta fissato in 70), quindi non tutti i luoghi elencati potrebbero essere effettivamente coperti».