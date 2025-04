Incremento più sostanzioso per frutta (+8,4%) e trasporto aereo passeggeri (+11%), giù i vegetali (-4,6%). Questi i principali scostamenti nei prezzi a Terni da febbraio a marzo 2025: gli uffici statistici del Comune hanno redatto il consueto aggiornamento.

Annuncio Pubblicitario

LO SCHEMA COMPLETO

«I prezzi nel mese scorso – viene sottolineato – sono rimasti mediamente stabili a Terni con l’inflazione che si è attestata ad un incremento del +1,8% con un dato che si colloca leggermente al di sotto di quello nazionale che riferisce di una crescita del +2%. Si evidenzia una generale flessione per il secondo mese consecutivo dei prezzi dei beni alimentari. Fanno eccezione solo gli aumenti del prezzo della frutta e i prezzi del cacao e del caffè che continuano la corsa al rialzo per effetto dell’andamento dei mercati globali. Più cari sono diventati anche l’energia elettrica ed il gas per il mercato libero». A firmare è la funzionaria con elevata qualificazione Simona Coccetta.