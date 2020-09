Terni, bonificata l’area sotto ponte Carrara

In mezzo al fango, all’umidità, alle siringhe e alle deiezioni di chi, purtroppo, lì sotto trova un riparo: un contesto che non ha preoccupato, sabato mattina, i volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ che, nel contesto dell’iniziativa nazionale lanciata dalla rete #CleanupItalia, hanno ripulito gli spazi sottostanti ponte Carrara, a Terni. Ennesimo intervento del gruppo i tre anni di storia, fra i più significativi perché riguarda non solo il decoro cittadino, le condotte ‘solite’ di chi sporca senza pensare alle conseguenze, ma anche aspetti sociali che vanno affrontati ‘in rete’. Non a caso oltre a volontari e Asm, sabato mattina sono intervenuti – per esprimere impegno e vicinanza – i carabinieri forestali del comando stazione di Terni, la polizia di Stato, rappresentanti del Comune. L’area, fra le più degradate in zona urbana, è stata bonificata. La speranza è che resti pulita il più a lungo possibile ma l’azione, oltre all’utilità in senso stretto, è forse il messaggio principale della giornata. Portato avanti da ‘Mi Rifiuto’ e da tutti i gruppi civici che fanno dell’assunzione della responsabilità, da parte del cittadino, dell’amore per il proprio territorio e della volontà di sensibilizzare, i propri cavalli di battaglia.

