Terni, viabilità borgo Bovio: «Vera emergenza»

di Vania Cittadini e Sergio Lulli

Auser e Spi Cgil Terni

Auser Terni e Spi Cgil lega Colleluna-Valserra denunciano la grave situazione viaria determinatasi nel quartiere di Borgo Bovio in via Tre Venezie a Terni. Il quartiere ad alta densità vive una vera e propria emergenza. C’è grande difficoltà per le lunghe attese vista la presenza della scuola primaria e media inferiore, del confinante stabilimento siderurgico e di alcune residenze protette. Di fronte alla gravità dell’intervento straordinario richiesto e del suo impatto sul quartiere chiediamo di velocizzare al massimo la sua esecuzione, per consentire agli abitanti di recuperare condizioni di vivibilità adeguate. Chiediamo inoltre informazioni precise sulle procedure messe in campo e sui tempi di realizzazione dell’intervento.