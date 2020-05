Terni, botte in largo Ottaviani: tre denunce

Oltre mille controlli e tre giovani ternani denunciati a piede libero – la sera di lunedì intorno alle ore 21 – per aver preso parte ad una rissa sotto un porticato di largo Ottaviani, a Terni. Questo il bilancio dei controlli effettuati da polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia Locale all’indomani della riapertura di numerose attività commerciali dopo il lockdown. Per i tre giovani sono scattate anche le sanzioni amministrative di 400 euro previste per il divieto di assembramento.

«Norme non sempre rispettate»

«Le situazioni critiche – riferisce la questura cittadina – hanno riguardato soprattutto le zone di raduno di giovani che non sempre hanno rispettato le norme necessarie al contenimento del virus. Sul punto, tutte le specialità della polizia di Stato hanno provveduto a distribuire volantini informativi con hashtag #unopertuttituttiperuno, realizzati proprio per indirizzare i cittadini su comportamenti responsabili che rappresentano l’unica vera difesa in questa fase in cui la città si sta ripopolando».