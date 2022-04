Bretella Ast-San Carlo: gasdotto da spostare, ok da 240 mila euro

di S.F.

C’è un gasdotto – alcune linee – che è di troppo e allora c’è da fare l’unica operazione possibile, spostarlo. Per il futuro collegamento viario tra strada di Romita, in zona Ast, e la rotatoria di San Carlo c’è un nuovo passaggio dopo la recente approvazione del progetto definitivo per un quadro economico complessivo da quasi 2,8 milioni di euro: ci sono oltre 200 mila euro per la Snam Rete Gas di San Donato Milanese.

L’affidamento

Per sviluppare il percorso da circa 500 metri c’è un problema non di poco conto, ma comunque risolvibile. Vale a dire la presenza di linee interferenti della Snam a ridosso del tracciato. Il Rup del procedimento, l’ingegnere Leonardo Donati, si è dunque attivato con la società milanese per eliminarlo: l’operazione è da 197.400 euro più Iva per un affidamento totale che arriva a quota 240 mila euro. La spesa era già prevista in uno specifico capitolo del quadro economico generale dell’opera.