Bretella Ast-San Carlo: scatta pressing sulla soprintendenza

di S.F.

«Al fine di garantire il rispetto della serrata tempistica imposta dal finanziamento del progetto assicurato dalla Regione Umbria, si auspica vivamente che codesta spettabile soprintendenza possa comunicare le proprie determinazioni nel più breve termine possibile e prima della scadenza». Il pressing è del dirigente ai lavori pubblici del Comune di Terni Piero Giorgini e riguarda la realizzazione del collegamento viario tra la rotatoria di San Carlo e strada della Romita, non lontano da Ast: scatta la conferenza di servizi decisori per ottenere l’autorizzazione paesaggistica da Perugia. Passaggio ovviamente fondamentale.

IL PERCORSO ED I DETTAGLI TECNICI DELLA BRETELLA

LA MAXI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Bosco e alberi

A questo step si arriva a quasi tre anni – stipulata il 5 agosto del 2020 – dalla stipula della convenzione tra il Comune e la Regione. Il resto è storia recente: i problemi al Tar Umbria per i vincoli preordinati all’esproprio, l’aggiornamento complessivo e l’approvazione del progetto definitivo per l’opera che prevede un appalto da 1,7 milioni di euro (il quadro generale è invece di 2,7 milioni) e 300 giorni di lavoro di termine per il completamento: «Pur precisato – scrive Giorgini – che l’opera in questione non ricade in aree sottoposte dalla pianificazione territoriale vigente a vincolo paesaggistico, né monumentale, né archeologico, né idrogeologico o ambientale, tuttavia nell’ambito del rilascio delle previste autorizzazioni, con nota del 15 febbraio 2022, l’Afot comunicava che parte della zona sud del tracciato attraversava un’area in cui venivano riscontrati i caratteri fisionomici, di estensione e di copertura rispondenti ai parametri previsti per la definizione di bosco». Le integrazioni possono essere richieste entro dieci giorni, mentre per le decisioni sul merito ci sono a disposizione tre mesi di tempo. Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Leonardo Donati. Sono previsti espropri ed asservimenti per una spesa superiore ai 150 mila euro.

VIDEO – IL TRACCIATO DELLA BRETELLA DA CIRCA 500 METRI