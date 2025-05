di S.F.

Bretella Ast-San Carlo a Terni, ulteriore variazione. La realizzazione del collegamento da circa 500 metri è in corso da mesi e ora si registra un altro mini affidamento per proseguire l’attività: via libera alla Leica Geosystems Spa di Cornegliano Laudense (Lodi). Cambia cosi il quadro economico – a livello di somma resta invariato – da 2,7 milioni di euro.

BRETELLA AST-SAN CARLO, LA CONCLUSIONE SLITTA A MARZO 2026

FEBBRAIO 2025, BRETELLA AST-SAN CARLO: SALE LA CIFRA PER I LAVORI

Il Comune ha in mano un ricevitore per i rilievi topografici con tecnologia Gps. L’affidamento alla dittà lombarda c’è perché è richiesto «il collegamento ad un sistema di stazioni a terra collegate alla costellazione di satelliti Gps». Con necessità di abbonamento quinquennale alla rete di stazioni citate sopra.

DICEMBRE 2024, ULTERIORI INDAGINI PER LA BRETELLA

L’ALTERAZIONE DEI TERRENI

La spesa che comporta la modifica vale poco più di 2 mila euro ed a firmare sono il dirigente ai lavori pubblici Piero Giorgini e il Rup, l’ingegnere Leonardo Donati. Per il completamento della bretella – se ne sta occupando la Forti Costruzioni – manca ancora un bel po’. L’operazione rientra nell’ambito dei controlli planoaltimetrici per verificare la rispondenza dei lavori con le prescrizioni progettuali.