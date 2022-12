Terni, via Urbinati: in 5 si fanno avanti per il I lotto da 2 milioni

di S.F.

Il ‘cantiere stregato’ si potrebbe dire, per vari aspetti e problemi proseguiti per oltre un decennio. Ora è tutto in linea per la nuova ripartenza che, in ogni caso, ci sarà in concreto non prima della primavera 2023: sono cinque le imprese che si sono fatte avanti per rimettere in carreggiata i lavori della bretella di collegamento tra via Urbinati e strada Santa Maria Maddalena, quantomeno per ciò che concerne il I lotto prestazionale da oltre 2 milioni di euro. In giornata la scadenza per farsi avanti, quindi il primo check amministrativo e l’esito: per una di loro c’è bisogno del soccorso istruttorio – di mezzo anche il Passoe – e dunque occorrono ulteriori giorni per chiudere la pratica.

IL CRITERIO PER L’APPALTO SARÀ IL PREZZO PIÙ BASSO