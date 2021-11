Terni, brucia camper a Campomicciolo: nel rogo morti diversi cani

Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza si è alzata nel pomeriggio di martedì nel cielo Terni, a causa di un incendio di un camper scoppiato in una rimessa privata dove il veicolo era custodito, adiacente alcune abitazioni in via Campomicciolo. Sul posto, per le operazioni si spegnimento e messa in sicurezza, sono subito intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni con più mezzi e uomini.

IL FUMO VISIBILE A DISTANZA – VIDEO

Malore per un’anziana

Il camper è stato completamente distrutto dalle fiamme insieme ad altre suppellettili. Nel rogo hanno purtroppo perso la vita almeno cinque cani – altri tre sono stati salvati da vigili del fuoco e carabinieri – che si trovavano in uno spazio a ridosso di quello dove si è sviluppato l’incendio. In questo senso accertamenti sono in corso da parte del personale del servizio veterinario della Usl Umbria 2. Sul posto – oltre al 115 ed ai sanitari della Usl2 – sono intervenuti anche i carabinieri del Nor della Compagnia di Terni, gli agenti della squadra Volante della polizia di Stato, i colleghi della polizia Locale di Terni e gli operatori sanitari del 118. Quest’ultimi sono entrati in azione per soccorrere un’anziana residente in zona che, a causa dello spavento, ha accusato un malore: fortunatamente per lei, nulla di grave.

L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – VIDEO

IL ROGO – VIDEO



LE IMMAGINI DEL ROGO – FOTO