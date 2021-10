Terni, caccia e pesca: torna in campo la polizia provinciale

«La Regione Umbria sottoscriverà a breve una convenzione con la Provincia di Terni per avvalersi della collaborazione della polizia provinciale in specifiche attività di vigilanza e controllo in materia venatoria e ittica. A questo scopo, nel bilancio regionale sono state destinate le risorse necessarie a coprire le spese». Lo comunica l’assessore regionale all’ambiente, Roberto Morroni, rendendo noto che, su sua proposta, la giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione che regolerà i rapporti fra i due enti.

Controlli più capillari

«Con il riordino delle funzioni e delle competenze legato alla riforma delle province – ricorda Morroni – a garantire sul territorio regionale il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e regionali in materia ittico-venatoria sono i carabinieri forestali e il sistema della vigilanza volontaria. Il supporto del Corpo di polizia provinciale, forte di un bagaglio di competenze e conoscenze acquisite nel settore ittico-venatorio, rafforzerà ulteriormente la tutela del nostro patrimonio faunistico e ambientale».

Le competenze

Al Corpo di polizia della Provincia di Terni sono fra l’altro affidate attività di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di tutela del patrimonio ittico e di protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio, il controllo e la vigilanza sulle attività connesse con la gestione faunistica e sulle autorizzazioni rilasciate dalla Regione. In base alla convenzione, inoltre, sarà chiamato a collaborare in specifiche operazioni di controllo e gestione faunistica e coordinerà l’attività di vigilanza delle guardie giurate volontarie venatorie ed ittiche. Le attività di vigilanza e controllo saranno esercitate nel rispetto dell’autonomia funzionale della Provincia di Terni, secondo gli indirizzi individuati dalla Regione e con verifica annuale delle attività svolte.