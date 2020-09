Terni, campagna di sensibilizzazione per il tumore al seno

L’associazione ‘Europa donna Italia’, cui aderisce la ‘Terni X Terni donna’, ha avviato una campagna di sensibilizzazione riguardo il tumore al seno metastatico. Da anni in campo per migliorare la qualità della vita dei malati, dal 2017 l’associazione si batte per richiedere la giornata nazionale dedicata a questa patologia. La proposta di ‘Europa donna’ è quella di una social challenge che proseguirà fino al 13 di ottobre, insieme ad una raccolta firme online che verranno consegnate fisicamente sotto forma di cartoline al ministero della Salute sempre in quel giorno.

