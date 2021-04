Campeggio Marmore e bar Campacci: ancora attesa

Il campeggio e il bar di recente affidato alla cooperativa Alis. Ancora tutto fermo a Marmore in attesa di due passaggi fondamentali per riprendere le attività in località Campacci: da un lato la predisposizione del bando di gara per l’affidamento temporaneo – c’è di mezzo la variante urbanistica al Prg – dell’area chiusa ormai da oltre quattro mesi e dall’altro la firma definitiva sulla documentazione per chiudere l’iter con la società di Stefano Notari.

Bando in arrivo

Per ora si è ancora nella fase di predisposizione del bando – utile alla riapertura per la stagione estiva nella location attuale, poi servirà la variante per la destinazione definitiva – ed il percorso non è dei più veloci, anche a causa delle limitazioni che impone l’area. Atti ancora in preparazione dunque: l’obiettivo – fanno sapere da palazzo Spada – è portare la delibera in giunta entro la fine del mese di aprile per far scattare la procedura a maggio. Considerando poi le tempistiche dell’iter e ciò che occorre per la riattivazione del sito, è difficile ipotizzare che il campeggio possa tornare in ‘vita’ prima di giugno. Nel contempo le chiamate per info e delucidazioni agli storici continuano ad arrivare, anche dall’estero.

Il bar

Tutto fermo al momento anche per la riqualificazione e la ripartenza del bar in concessione – per nove anni per un esborso annuale di 12.602 euro – alla società Alis. In questo caso mancano da sbrigare le ultime pratiche burocratiche per procedere: questione di firme propedeutiche alla conclusione dell’iter d’affidamento.