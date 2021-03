Bar Campacci Marmore, chiuso l’iter: si passa alle firme

di S.F.

Poco più di un mese e iter chiuso, ora si può passare alle firme. La dirigente delle attività finanziarie Grazia Marcucci, concluse tutte le verifiche del caso post via libera provvisorio dello scorso 23 febbraio, ha firmato l’atto che per l’aggiudicazione definitiva legata alla concessione in uso e gestione del bar in località Campacci, a Marmore.

23 FEBBRAIO, L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Cauzione, verifiche e ok

Come noto la gestione per nove anni sarà in mano alla società cooperativa Alis che, nel contempo, ha versato una cauzione provvisoria da 12.602 euro per la partecipazione alla gara. Per il resto ci ha pensato l’ufficio gare del funzionario Luca Tabarrini ad effettuare le verifiche di rito e arrivare al passaggio odierno: l’ok definitivo per la stipula del contratto riguardante l’immobile da 49 metri quadrati commerciali ed il terreno limitrofo da 1.320 mq. Ad essersi occupato della gara è stato il funzionario tecnico Angelo Baroni.

INTANTO SI ATTENDE IL BANDO PER IL CAMPEGGIO

Il lavoro

Un passaggio utile per l’aggiudicatario perché consente – post firma del contratto – di muoversi concretamente in vista della riapertura. Dovrà essere garantita da maggio ad ottobre di ogni anno, più la manutenzione ordinaria/straordinari e le opere per la messa a norma di strutture ed impianti. Di certo c’è molto da fare.