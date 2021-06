Campeggio Marmore, salta apertura buste. Quattro offerte

di S.F.

Concessione in uso e gestione quinquennale con prezzo annuo a base d’asta pari a 9 mila euro. Per un’area complessiva di oltre 9.700 metri quadrati che coinvolge fabbricati e terreni del patrimonio indisponibile del Comune e di Ast, con una particella – la 415 – che crea qualche problema per il posizionamento della recinzione: queste in estrema sintesi le caratteristiche del bando per l’affidamento dell’area del campeggio di Marmore, ai Campacci: per l’aggiudicazione – incanto unico – ci sarà da attendere. I plichi arrivati sono quattro.

IL BANDO INTEGRALE: LA PARTICELLA 415 CREA PROBLEMI

Salta l’apertura delle buste

Alle 10.30 non si è svolta l’asta pubblica come previsto. Ci ha pensato il responsabile dell’ufficio appalti di palazzo Spada, Luca Tabarrini, ad informare i concorrenti – tutti sul posto – della necessità di rinviare l’appuntamento: senza la dirigente delle attività finanziarie – out per motivi personali – Grazia Marcucci non si può procedere.